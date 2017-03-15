Н.Холодницький сподівається, що суд над фігурантами справи О.Онищенка відбуватиметься "без шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається на судове засідання без шоу та затягування над фігурантами “газової справи” Олександра Онищенка. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
Н.Холодницький зазначив, що слідство у справі О.Онищенка завершило роботу.
“Буде судовий розгляд. Буде судовий процес,” — сказав він, зазначивши, що сторона захисту ще повинна ознайомитись з матеріалами справи.
Як повідомляв УНН, детективами НАБ України за дорученням прокурорів САП підозрюваним у “газовій справі” повідомлено про завершення досудового слідства, а стороні захисту надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.
Нагадаємо, 27 липня Генпрокурор Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру О.Онищенку. Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч.2 ст.364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч.2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України. 22 червня НАБУ та САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 5 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата О.Онищенка — головного фігуранта “газової справи”. Але до цього він покинув Україну.
Як повідомляв УНН, Україна на початку квітня очікує відповідь від міжнародного бюро Інтерполу щодо оголошення народного депутата Олександра Онищенка в міжнародний розшук.