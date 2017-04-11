Н.Холодницький розповів, що цього року ще не був в АП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький запевнив, що цього року ще не був в Адміністрації Президента України. Про це він сказав в ефірі телеканалу АТR, передає УНН.
“Цього року я ще не був, точно (в Адміністрації Президента — ред.)”, — сказав він.
Також Н.Холодницький запевнив, що йому з АП ніхто не дзвонить з питань слідства.
Як повідомляв УНН, за словами Н.Холодницького, на сьогодні немає жодної підозри у справі "чорної бухгалтерії Партії регіонів", крім підозри, яку було оголошено голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.