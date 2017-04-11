Н.Холодницький рассказал, что в этом году еще не был в АП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заверил, что в этом году еще не был в Администрации Президента Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала АТR, передает УНН.
"В этом году я еще не был, точно (в Администрации Президента - ред.)", - сказал он.
Также Н.Холодницький заверил, что ему с АП никто не звонит по вопросам следствия.
Как сообщал УНН, по словам Н.Холодницького, на сегодня нет никакого подозрения по делу "черной бухгалтерии Партии регионов", кроме подозрения, которой было объявлено председателю Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский .