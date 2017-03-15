Н.Холодницький не підтвердив, що отримував вказівки з Банкової допомогти Р.Насірову уникнути відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не підтвердив, що отримував від влади вказівки допомогти відстороненому голові ДФС Роману Насірову уникнути відповідальності. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
“Всі дуже хочуть почути, чи дзвонили мені з Банкової, з Грушевського. Я прямо підтвердити факти якогось впливу не можу. Тому я, все-таки, як юрист керуватимуся тими фактами, які є,” — наголосив він.
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Н.Холодницький зазначив, що САП робила свою роботу в рамках КПК.
Як повідомляв УНН, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.