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Н.Холодницький не підтвердив, що отримував вказівки з Банкової допомогти Р.Насірову уникнути відповідальності

Н.Холодницький не підтвердив, що отримував вказівки з Банкової допомогти Р.Насірову уникнути відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не підтвердив, що отримував від влади вказівки допомогти відстороненому голові ДФС Роману Насірову уникнути відповідальності. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.

“Всі дуже хочуть почути, чи дзвонили мені з Банкової, з Грушевського. Я прямо підтвердити факти якогось впливу не можу. Тому я, все-таки, як юрист керуватимуся тими фактами, які є,” — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клініко-експертна комісія МОЗ розпочала оцінку діагнозів Р.Насірова

Н.Холодницький зазначив, що САП робила свою роботу в рамках КПК.

Як повідомляв УНН, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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