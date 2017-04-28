Н.Хейлі заявила, що Москва може зупинити війну коли захоче
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посол США в ООН Ніккі Хейлі виступила з черговою порцією критику в сторону Росії. Н.Хейлі вимагає посилення тиску на офіційну Москву, з метою якнайшвидшого припинення війни в Сирії, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".
"Багато з вас заявляли, що нам слід натиснути на сирійський режим, але це не так - нам слід натиснути на Росію" - заявила Н.Хейлі
«Продовжуючи покривати сирійський режим, Росія дозволяє йому перекривати доступ до гуманітарної допомоги людям, яку вони потребують. Росія продовжує покривати лідера, який застосовує хімічну зброю проти власного народу, продовжує застосовувати вето, а Асад продовжує робити всі ці речі, знаючи, що Росія і далі буде його покривати », - заявила Н. Хейлі.
За час шестирічного конфлікту в Сирії Росія вісім разів застосовувала право вето, щоб захистити режим Асада від санкцій та інших заходів міжнародного характеру.
Нагадаємо, що в четвер зранку пролунали вибухи в районі міжнародного аеропорту Дамаска. ВПС Ізраїлю розбомбили склад терористичної організація “Хеззбола”.