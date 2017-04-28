Н. Хейли заявила, что Москва может остановить войну когда захочет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Посол США в ООН Никки Хейли выступила с очередной порцией критики в сторону России. Н.Хейли требует усиления давления на официальную Москву, с целью скорейшего прекращения войны в Сирии, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Многие из вас заявляли, что нам следует нажать на сирийский режим, но это не так - нам следует надавить на Россию", - заявила Н.Хейли
«Продолжая покрывать сирийский режим, Россия позволяет ему перекрывать доступ к гуманитарной помощи людям, в которой они нуждаются. Россия продолжает покрывать лидера, который применяет химическое оружие против собственного народа, продолжает применять вето, а Асад продолжает делать все эти вещи, зная, что Россия и дальше будет его покрывать », - заявила Н. Хейли.
За время шестилетнего конфликта в Сирии Россия восемь раз применяла право вето, чтобы защитить режим Асада от санкций и других мероприятий международного характера.
Напомним, что в четверг утром прогремели взрывы в районе международного аэропорта Дамаска. ВВС Израиля разбомбили состав террористической организации "Хеззбола".