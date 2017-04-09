Н.Хейлі: пріоритетами Вашингтона в Сирії є відставка Б.Асада і знищення "ІДІЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що мир у Сирії не настане, поки керувати країною буде її нинішній президент, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Зміна режиму Башара Асада в Сирії є пріоритетним завданням адміністрації президента США Дональда Трампа. Знищення Ісламської держави, зменшення впливу Ірану і відставка сирійського президента Башара Асада — такі основні пріоритети Вашингтона”, — сказала Н.Хейлі.
“Ми ніколи не побачимо Сирію мирною, поки на чолі країни буде Асад”, — додала вона.