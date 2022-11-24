В Одесі відновили електроживлення критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Одесі відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на міську раду.
Водночас, місцева влада повідомляє, що для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт в першій половині дня функціонувати не буде.
Контекст
23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.