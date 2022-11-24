В Одесі відновили електроживлення критичної інфраструктури

Водночас, місцева влада повідомляє, що для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт в першій половині дня функціонувати не буде.

Контекст

23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.