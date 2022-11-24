В Одессе возобновили электропитание критической инфраструктуры

В то же время местные власти сообщают, что для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.

Контекст

23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.