В Одессе возобновили электропитание критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на городской совет.
В то же время местные власти сообщают, что для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.
Контекст
23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.