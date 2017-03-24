МЗС засудило акт вандалізму щодо пам’ятника жертвам Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує акт вандалізму у Тернополі, де невідомі особи осквернили пам’ятник жертвам Голокосту, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Вважаємо це спланованою провокацією, яка має на меті розхитати міжнаціональний мир і злагоду в Україні.
Упевнені, що правоохоронні органи України вживуть всіх необхідних заходів для того, щоб замовники і виконавці цього ганебного злочину були оперативно знайдені та притягнені до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пам’ятник жертвам Голокосту розмалювали в Тернополі.