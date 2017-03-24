МИД осудило акт вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста

"Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине.

Уверены, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители этого позорного преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, памятник жертвам Холокоста разрисовали в Тернополе.