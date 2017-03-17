МЗС запустило інформаційний ресурс для українських туристів

“Консульська служба розширює можливість інформування українців. Відтепер — ресурсом "Поради подорожуючим"”, — сказано у повідомленні.

Зокрема на інформресурсі є ситуативна карта світу, яка має допомогти українцям орієнтуватися у безпековій ситуації у різних країнах світу. На ній позначатимуть спеціальними позначками теракти і заворушення у світі, природні лиха, а також інші можливі застереження.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємні поїздки громадян обох країн за ID-картками.

Консул.служба розширює можлив. інформування українців.Відтепер - ресурсом "Поради подорожуючим" https://t.co/2SQQxzZwv6 pic.twitter.com/opk05BXHWt