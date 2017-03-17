МЗС запустило інформаційний ресурс для українських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Департамент консульської служби МЗС України запустив ресурс “Поради подорожуючим”. Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter, передає УНН.
“Консульська служба розширює можливість інформування українців. Відтепер — ресурсом "Поради подорожуючим"”, — сказано у повідомленні.
Зокрема на інформресурсі є ситуативна карта світу, яка має допомогти українцям орієнтуватися у безпековій ситуації у різних країнах світу. На ній позначатимуть спеціальними позначками теракти і заворушення у світі, природні лиха, а також інші можливі застереження.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємні поїздки громадян обох країн за ID-картками.
Консул.служба розширює можлив. інформування українців.Відтепер - ресурсом "Поради подорожуючим" https://t.co/2SQQxzZwv6 pic.twitter.com/opk05BXHWt— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 17 марта 2017 г.