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МЗС запустило інформаційний ресурс для українських туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Департамент консульської служби МЗС України запустив ресурс “Поради подорожуючим”. Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter, передає УНН.

“Консульська служба розширює можливість інформування українців. Відтепер — ресурсом "Поради подорожуючим"”, — сказано у повідомленні.

Зокрема на інформресурсі є ситуативна карта світу, яка має допомогти українцям орієнтуватися у безпековій ситуації у різних країнах світу. На ній позначатимуть спеціальними позначками теракти і заворушення у світі, природні лиха, а також інші можливі застереження.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємні поїздки громадян обох країн за ID-картками.

Консул.служба розширює можлив. інформування українців.Відтепер - ресурсом "Поради подорожуючим" https://t.co/2SQQxzZwv6 pic.twitter.com/opk05BXHWt

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 17 марта 2017 г.

Українські Національні Новини

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