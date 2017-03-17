МИД запустило информационный ресурс для украинских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Департамент консульской службы МИД Украины запустил ресурс "Советы путешественникам". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, передает УНН.
"Консульская служба расширяет возможность информирования украинцев. Отныне - ресурсом "Советы путешественникам" ", - говорится в сообщении.
В частности, на Информресурсе есть ситуативная карта мира, которая должна помочь украинцам ориентироваться в ситуации с безопасностью в разных странах мира. На ней будут обозначать специальными пометками теракты и беспорядки в мире, природные бедствия, а также другие возможные предостережения.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан обеих стран по ID-картам.
Консул.служба расширяет воз. информирование украинцев. Отныне - ресурсом "Советы путешественникам" https://t.co/2SQQxzZwv6 pic.twitter.com/opk05BXHWt- Украинцы в мире (@UkrZaKordonom) 17 марта 2017 г.