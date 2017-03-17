МИД запустило информационный ресурс для украинских туристов

"Консульская служба расширяет возможность информирования украинцев. Отныне - ресурсом "Советы путешественникам" ", - говорится в сообщении.

В частности, на Информресурсе есть ситуативная карта мира, которая должна помочь украинцам ориентироваться в ситуации с безопасностью в разных странах мира. На ней будут обозначать специальными пометками теракты и беспорядки в мире, природные бедствия, а также другие возможные предостережения.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан обеих стран по ID-картам.

Консул.служба расширяет воз. информирование украинцев. Отныне - ресурсом "Советы путешественникам" https://t.co/2SQQxzZwv6 pic.twitter.com/opk05BXHWt