МЗС запроваджує титул “почесного амбассадора України”: хто може отримати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила рішення запровадити титул почесного амбассадора України. Таким чином відомство відзначатиме людей, які найбільш активним чином просувають і захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Ще одне рішення, ухвалене на засіданні Колегії – вперше з моменту здобуття Незалежності України і створення дипломатії сучасної незалежної держави, МЗС запроваджує титул почесного амбассадора України. Цей титул надаватиметься адвокатам та промоутерам України у світі”, - сказав Кулеба.
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За його словами, дипвідомство нагороджуватиме, і цим відзначатиме та мотивуватиме людей, які найбільш активним чином просувають і захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн.
“Ми будемо відзначати дійсно особливих людей – тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське. По-суті, почесний амбассадор України – це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, кожен, хто її отримає, буде пишатись, що він чи вона має таку відзнаку від України”, - зазначив міністр.
Відзнака, з його слів, надаватиметься фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України у світі та зміцненню її позитивного іміджу.
Окрім МЗС і посольств та консульств за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців, а також будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин.
Доповнення
Раніше сьогодні міністр повідомив, що Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила Стратегію публічної дипломатії МЗС та комунікаційну стратегію відомства.