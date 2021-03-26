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МИД вводит титул "почетного амбассадора Украины": кто может получить

МИД вводит титул "почетного амбассадора Украины": кто может получить

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Коллегия Министерства иностранных дел на этой неделе приняла решение ввести титул почетного амбассадора Украины. Таким образом ведомство будет отмечать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Еще одно решение, принятое на заседании Коллегии - впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого государства, МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, дипведомство будет награждать, и этим будет отмечать и мотивировать людей, наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран.

"Мы будем отмечать действительно особых людей - тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское. По сути, почетный амбассадор Украины - это будет самая высокая награда в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, каждый, кто ее получит, будет гордиться, что он или она имеет такое отличие от Украины", - отметил министр.

Отличие, по его словам, будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.

Кроме МИД и посольств и консульств за рубежом, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации зарубежных украинцев, а также любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.

Дополнение

Ранее сегодня министр сообщил, что Коллегия Министерства иностранных дел на этой неделе приняла Стратегию публичной дипломатии МИД и коммуникационную стратегию ведомства.

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