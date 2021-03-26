МИД вводит титул "почетного амбассадора Украины": кто может получить

КИЕВ. 26 марта. УНН. Коллегия Министерства иностранных дел на этой неделе приняла решение ввести титул почетного амбассадора Украины. Таким образом ведомство будет отмечать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.