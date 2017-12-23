МЗС Польщі закликало РФ негайно повернути своїх представників до складу СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі закликало Російську Федерацію негайно повернути своїх представників до складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає УНН.
"Міністерство закордонних справ Польщі із занепокоєністю відзначає загострення збройного конфлікту в Україні, що підтверджено оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Кількість порушень перемир'я на Донбасі досягло рівня, що не фіксувався з січня 2017 року", - йдеться у повідомленні.
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В МЗС Польщі вважають, що посилення напруги спричинено відкликанням Росією своїх представників з СЦКК.
"Польща, яка має другий найбільший контингент серед країн ЄС у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, вважає цей крок ще однією спробою погіршення безпеки спостерігачів, що ще більше може обмежити їх можливості виконувати завдання на місцях. Ми висловлюємо сподівання, що російська сторона прийме рішення повернутися до СЦКК негайно", - наголосили у МЗС Польщі.
Нагадаємо, Росія може висунути умови повернення своїх офіцерів Спільного центру контролю і координації на Донбасі.