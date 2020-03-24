МЗС закликало бізнес та всіх українців по світу об’єднатися у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає бізнес, організації та громади українців по всьому світу об’єднатися в боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“В умовах пандемії коронавірусу МЗС України розпочало координацію гуманітарної допомоги. МЗС проводить перемовини з міжнародними партнерами та українським бізнесом, а також координує роботу українських відомств з цього питання”, — йдеться у повідомленні.
“Українські дипломати шукають за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести на COVID-19 та інші засоби, які потрібні Україні для протидії коронавірусу, і можуть бути поставлені як гуманітарна допомога або закуплені для потреб нашої країни”, — прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба.
За його словами, уже ведуться переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом українців та іншими міжнародними організаціями та партнерами, які можуть підтримати Україну під час пандемії коронавірусу.
“З пропозиціями підтримки до МЗС України уже звернулися Українсько-китайська асоціація бізнесу, юридична фірма Астерс, китайська компанія SMEC, а також компанії Unifer та Космолот. МЗС України закликає бізнес, організації та громади українців по всьому світі об’єднати зусилля у боротьбі за здоров’я та безпеку”, — наголосив Кулеба.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19.