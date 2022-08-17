МЗС закликало Берлін розібратися з російською пропагандою в DW
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна закликала німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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«Визнати Україну терористичною державою», «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС», «заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна», «Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун» і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя. Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle», - написав Ніколенко.
Деталі
Він нагадав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.
«Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії росії проти України», - зазначив Ніколенко.
Він наголосив, що через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. «І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW», - написав Ніколенко.
Доповнення
Генеральний секретар "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить до правлячої коаліції, Біжан Джір-Сарай вказував, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер діє як "рупор путіна" у Німеччині.