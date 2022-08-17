МИД призвал Берлин разобраться с российской пропагандой в DW

Цитата

«Признать Украину террористическим государством», «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить путина», «Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун» и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов. Подобные манипуляции распространяют не только российские официальные лица и пропагандисты, но и российская служба немецкого Deutsche Welle», – написал Николенко.

Детали

Он напомнил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

«Пока нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии россии против Украины», - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT.

«И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко.

Дополнение

Генеральный секретарь "Свободной демократической партии Германии", входящий в правящую коалицию, Бижан Джир-Сарай указывал, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер действует как "рупор путина" в Германии.