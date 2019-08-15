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МЗС: візит Зеленського до США майже погоджений

МЗС: візит Зеленського до США майже погоджений

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Візит президента України Володимира Зеленського до столиці США Вашингтона майже погоджений, заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню BBC News Україна, повідомляє УНН.

"Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму", – сказала Зеркаль.

Нагадаємо, на початку липня посол України в США Валерій Чалий в коментарі "Голосу Америки" називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

Українські Національні Новини

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