МЗС: візит Зеленського до США майже погоджений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Візит президента України Володимира Зеленського до столиці США Вашингтона майже погоджений, заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню BBC News Україна, повідомляє УНН.
"Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму", – сказала Зеркаль.
Нагадаємо, на початку липня посол України в США Валерій Чалий в коментарі "Голосу Америки" називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).