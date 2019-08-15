МИД: визит Зеленского в США почти согласован

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую", - сказала Зеркаль.

Напомним, в начале июля посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии «Голосу Америки» называл две возможные даты для поездки Зеленского в США: или август (когда президент Украины посетит только Вашингтон), или сентябрь (когда этот визит будет совмещен с участием в дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН).