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МЗС висловило протест у зв’язку із зазіханнями на заповідник "Херсонес Таврійський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії у зв’язку із зазіханнями Російської православної церкви на український об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора”, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

“У зв’язку з анонсованими намірами Кримської і Сімферопольської єпархії РПЦ перебрати у церковну власність частину споруд українського об’єкта „Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора“, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, МЗС України надіслало ноту протесту МЗС РФ”, — скзаано у повідомленні.

МЗС України, зокрема, наголошує, що, перебуваючи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, український об’єкт “Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора” потребує особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року, Стороною якої є Російська Федерація.

Окрім того, у ноті привертається увага до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року, відповідно до яких держава, що здійснює окупацію, зобов’язана забезпечити належну охорону культурних цінностей та повагу до них.

“МЗС України підкреслює, що будь-яке втручання у цілісність об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, розцінюватимуться Українською Стороною як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта з покладенням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності”, — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, кримська єпархія РПЦ готує запит про передачу їй 24 об’єктів “Херсонеса”.

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