МИД выразило протест в связи с посягательствами на заповедник "Херсонес Таврический"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с посягательствами Русской православной церкви на украинский объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В связи с анонсированными намерениями Крымской и Симферопольской епархии РПЦ взять в церковную собственность часть сооружений украинского объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора", внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, МИД Украины направило ноту протеста МИД РФ", - сказано в сообщении.
МИД Украины, в частности, отмечает, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, стороной которой является Российская Федерация.
Кроме того, в ноте обращается внимание на положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, в соответствии с которыми государство, которое осуществляет оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.
"МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будет расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, крымская епархия РПЦ готовит запрос о передаче ей 24 объектов "Херсонеса".