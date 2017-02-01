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МЗС вимагає звільнити адвоката Е.Курбедінова

МЗС вимагає звільнити адвоката Е.Курбедінова

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.

“Дії окупанта проти незалежних адвокатів в АРК є неприпустимими. Чергове зухвале порушення міжнародного права. Тиск на адвокатів-спроба послабити адвокатський захист наших політв’язнів. Вимагаємо звільнення Е.Курбедінова”, — зазначила М.Беца.

Нагадаємо, адвоката Еміля Курбедінова заарештували 26 січня 2017 року на 10 діб у Криму. Еміль Курбедінов захищає багатьох кримчан, переслідуваних РФ з політичних мотивів, а саме, українського журналіста Миколу Семену, кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Як повідомляв УНН, Ф.Могеріні засудила затримання адвоката Е.Курбедінова і закликала його звільнити.

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