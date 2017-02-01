МИД требует освободить адвоката Э.Курбединова

"Действия оккупанта против независимых адвокатов в АРК недопустимы. Очередное дерзкое нарушение международного права. Давление на адвокатов это попытка ослабить адвокатскую защиту наших политзаключенных. Требуем освобождения Э.Курбединова", - отметила М.Беца.

Напомним, адвоката Эмиля Курбединова арестовали 26 января 2017 года на 10 суток в Крыму. Эмиль Курбединов защищает многих крымчан, преследуемых РФ по политическим мотивам, а именно, украинского журналиста Николая Семену, крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Как сообщал УНН, Ф.Могерини осудила задержание адвоката Э.Курбединова и призвала его освободить.