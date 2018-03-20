МЗС вимагає допустити українського консула до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У зв'язку з повідомленням про погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до нього українського консула. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега", - написала Беца.
Нагадаємо, український політв'язень в Росії Олег Сенцов написав листа близьким, в якому розповів про стан свого здоров'я.
Він зазначив, що у нього кришаться зуби і випадає волосся, що його "здоров'я втрачається повільно, але безповоротно".
Як повідомляв УНН, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.
У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега #FreeSentsov— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 березня 2018 р.