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МЗС вимагає допустити українського консула до Сенцова

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У зв'язку з повідомленням про погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до нього українського консула. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН

"У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега", - написала Беца.

Нагадаємо, український політв'язень в Росії Олег Сенцов написав листа близьким, в якому розповів про стан свого здоров'я.

Він зазначив, що у нього кришаться зуби і випадає волосся, що його "здоров'я втрачається повільно, але безповоротно".

Як повідомляв УНН, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.

У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега #FreeSentsov

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 березня 2018 р.

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