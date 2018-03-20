МИД требует допустить украинского консула к Сенцову
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В связи с сообщением об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, Министерство иностранных дел Украины требует допустить к нему украинского консула. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу", - написала Беца.
Напомним, украинский политзаключенный в России Олег Сенцов написал письмо близким, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.
Он отметил, что у него крошатся зубы и выпадают волосы, что его "здоровье теряется медленно, но бесповоротно".
Как сообщал УНН, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу #FreeSentsov- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 марта 2018