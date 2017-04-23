МЗС: вибух авто СММ ОБСЄ - підтвердження спроб Москви залякати працівників Місії

“Розглядаємо серйозний інцидент, що стався на території контрольованій підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями як підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ, звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування”, — зазначається у заяві.

При цьому в МЗС Україні закликають Росію “виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та вжити всіх невідкладних заходів з тим, щоб негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також гарантувати повну їх безпеку та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території ОРДЛО, включно до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону”.

"Українська сторона зробить все можливе з метою забезпечення невідкладного, всебічного та неупередженого розслідування цього злочину з метою притягнення винних до відповідальності", - наголосили в МЗС.

Крім того в МЗС висловили співчуття сім’ї загиблого, та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНН, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі.

Також нагадаємо, що внаслідок вибуху авто ОБСЄ було поранено двох членів СММ, загинув — один.