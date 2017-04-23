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МИД: взрыв авто СММ ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать работников Миссии

МИД: взрыв авто СММ ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать работников Миссии

Киев  •  УНН

 • 13568 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рассматривают взрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине как "подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ". Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, обнародованной на сайте министерства, передает УНН.

"Рассматриваем серьезный инцидент, произошедший на территории контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения", - отмечается в заявлении.

При этом в МИД Украины призывают Россию "выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, включая к временно неконтролируемой участка российско-украинской границы ".

"Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления с целью привлечения виновных к ответственности", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД выразили соболезнования семье погибшего, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНН, 23 апреля на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие.

Также напомним, что в результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один.

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