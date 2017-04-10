МЗС: вибори у Південній Осетії є складовим елементом неоімперської політики РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) в Грузії російським окупаційним режимом так званих виборів президента і референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на “республіку Південна Осетія — держава Аланія”, передає УНН з посиланням на офіційну заяву МЗС.
“Такі незаконні дії, поряд із проведенням 12 березня 2017 року так званих „парламентських виборів“ в окупованому Абхазькому регіоні Грузії, є грубим порушенням міжнародного права і складовим елементом неоімперської політики Росії, спрямованої на дестабілізацію та підкорення держав Східної Європи”, — йдеться в тексті заяви.
Також у МЗС зазначили, що “Україна підтверджує свою відданість політиці підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії та невизнання результатів згаданих нікчемних заходів, як і будь-яких інших неправомірних дій Кремля”.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними “президентські вибори” і “референдум”, що проходили в неділю, 9 квітня, в самопроголошеній республіці Південна Осетія.