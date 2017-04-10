МИД: выборы в Южной Осетии является составным элементом неоимперской политики РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 9 апреля 2017 в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) в Грузии российским оккупационным режимом так называемых выборов президента и референдума о переименовании этого региона Грузии на "республику Южная Осетия - государство Алания", передает УНН со ссылкой на официальное заявление МИД.
"Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 так называемых "парламентских выборов" в оккупированном Абхазском регионе Грузии, является грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинения государств Восточной Европы", - говорится в тексте заявления.
Также в МИД отметили, что "Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнании результатов этих никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля".
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум" , проходивших в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия.