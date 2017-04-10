МИД: выборы в Южной Осетии является составным элементом неоимперской политики РФ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51184 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104897 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161460 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104788 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155017 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД: выборы в Южной Осетии является составным элементом неоимперской политики РФ

МИД: выборы в Южной Осетии является составным элементом неоимперской политики РФ

Киев  •  УНН

 • 10179 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 9 апреля 2017 в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) в Грузии российским оккупационным режимом так называемых выборов президента и референдума о переименовании этого региона Грузии на "республику Южная Осетия - государство Алания", передает УНН со ссылкой на официальное заявление МИД.

"Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 так называемых "парламентских выборов" в оккупированном Абхазском регионе Грузии, является грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинения государств Восточной Европы", - говорится в тексте заявления.

Также в МИД отметили, что "Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнании результатов этих никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля".

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум" , проходивших в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия.

Украинские Национальные Новости

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