МЗС Венесуели: звільнення затриманих вказує на прагнення президента до діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Звільнення групи осіб, затриманих або засуджених за участь в антиурядових виступах в Венесуелі, свідчить про намір президента Ніколаса Мадуро вести діалог зі своїми політичними опонентами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт голови відомства Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса.
“Конституційна асамблея (КА) і Комісія зі встановлення правди, справедливості і миру справами підтверджують твердий намір Революції і президента Ніколаса Мадуро вести діалог, — написав Арреаса в своєму мікроблозі. — Сподіваюся, опозиція навчиться розуміти ці дії і назавжди ізолює ту свою частину, яка виступає за насильство”.
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23 грудня голова КА Дельсі Родрігес оголосила, що близько 80 осіб, які перебувають під вартою за участь в акціях протесту в 2014 та 2017 роках, можуть бути звільнені. Венесуельська опозиція вважає цих людей політичними в’язнями.
Нагадуємо, посол Бразилії у Венесуелі та повірений у справах Канади оголошені персонами нон ґрата рішенням Національних установчих зборів Венесуели.