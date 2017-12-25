МИД Венесуэлы: освобождение задержанных указывает на стремление президента к диалогу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Освобождение группы лиц, задержанных или осужденных за участие в антиправительственных выступлениях в Венесуэле, свидетельствует о намерении президента Николаса Мадуро вести диалог со своими политическими оппонентами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт главы ведомства Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
“Конституционная ассамблея (КА) и Комиссия по установлению истины, справедливости и мира делами подтверждают твердое намерение Революции и президента Николаса Мадуро вести диалог, — написал Арреаса в своем микроблоге. — Надеюсь, оппозиция научится понимать эти действия и навсегда изолирует ту свою часть, которая выступает за насилие”.
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23 декабря председатель КА Дельс Родригес объявила, что около 80 человек, находящихся под стражей за участие в акциях протеста в 2014 и 2017 годах, могут быть освобождены. Венесуэльская оппозиция считает этих людей политическими заключенными.
Напоминаем, посол Бразилии в Венесуэле и поверенный в делах Канады объявлены персонами нон грата решением Национального учредительного собрания Венесуэлы.