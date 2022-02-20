МЗС Великої Британії: найгірший сценарій між Україною та Росією може статися вже наступного тижня

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"Це один із найнебезпечніших моментів для європейської безпеки, які ми пережили з початку 20-го століття. І нам потрібно продемонструвати безпрецедентну єдність, - сказав Трасс. - Є багато людей, які б хотіли з надією подумати про ситуацію, але я думаю, що нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, а цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня".

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Трас повідомила, що Сполучене Королівство у єдності зі своїми партнерами підтримуватиме Україну.

"Нам треба бути сильними, бо це єдине, що розуміє Росія. І я думаю, що ми маємо бути сильними у підтримці України і не продавати Україну зі поступками щодо суверенітету", - сказав Трасс.

"Україна потребує нашої підтримки в ООН та ОБСЄ, а також нашої економічної підтримки, тому що існує реальна загроза економічної дестабілізації. Їм потрібна наша оборонна підтримка, і Велика Британія має намір продовжувати надавати цю підтримку, стоячи пліч-о-пліч з Україною", - додала вона.

Міністр закордонних справ наголосила, що Велика Британія "рішуча у покладанні на Росію серйозних витрат у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції".

"Ми позбавимо олігархів можливості переказувати свої гроші на міжнародному рівні. Ми зупинимо їх поїздки та ускладнимо доступ російських компаній до наших ринків капіталу. І ми також збираємося ускладнити доступ Росії до ринків суверенних боргових зобов'язань", - зауважила вона.

Трас сказала, що Велика Британія підтримує Європу та Сполучені Штати в тому, що вони "цілком єдині в підтримці суверенітету та самовизначення України".

"Це проблема не лише Європи. Це проблема для всього світу, тому що якщо суверенна держава може зазнати вторгнення без будь-яких наслідків, це посилає сигнал іншим агресорам по всьому світу, - додала міністр. - Що продемонструвала ця криза, то це те, що ми єдині. Ми готові запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення. Ми готові надати цю захисну підтримку Україні".