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МИД Великобритании: худший сценарий между Украиной и Россией может произойти уже на следующей неделе

Киев • УНН

 • 193427 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В субботу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в "несерьезном отношении к дипломатии", предупредив, что "наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе". Об этом Трасс заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Цитата

"Это один из самых опасных моментов для европейской безопасности, которые мы пережили с начала 20-го века. И нам нужно продемонстрировать беспрецедентное единство, - сказал Трасс. - Есть много людей, которые бы хотели с надеждой подумать о ситуации, но я думаю, что нам нужно подготовиться к худшему сценарию, а этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе".

Детали

Трасс сообщила, что Соединенное Королевство в единстве со своими партнерами будет поддерживать Украину.

"Нам надо быть сильными, ибо это единственное, что понимает Россия. И я думаю, что мы должны быть сильными в поддержке Украины и не продавать Украину с уступками по суверенитету", - сказал Трасс.

"Украина нуждается в нашей поддержке в ООН и ОБСЕ, а также нашей экономической поддержке, потому что существует реальная угроза экономической дестабилизации. Им нужна наша оборонная поддержка, и Великобритания намерена продолжать оказывать эту поддержку, стоя бок о бок с Украиной", - добавила она.

Министр иностранных дел подчеркнула, что Великобритания "решительная в возложении на Россию серьезных затрат в случае вторжения, включая жесткие санкции".

"Мы лишим олигархов возможности переводить свои деньги на международном уровне. Мы остановим их поездки и усложним доступ российских компаний к нашим рынкам капитала. И мы также собираемся затруднить доступ России к рынкам суверенных долговых обязательств", - заметила она.

Трасс сказала, что Великобритания поддерживает Европу и Соединенные Штаты в том, что они "вполне едины в поддержке суверенитета и самоопределения Украины".

"Это проблема не только Европы. Это проблема для всего мира, потому что если суверенное государство может понести вторжение без каких-либо последствий, это посылает сигнал другим агрессорам по всему миру, - добавила министр. - Что продемонстрировал этот кризис, так это то, что мы едины. Мы готовы ввести жесткие санкции в случае вторжения. Мы готовы оказать эту защитную поддержку Украине".

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