МИД Великобритании: худший сценарий между Украиной и Россией может произойти уже на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В субботу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в "несерьезном отношении к дипломатии", предупредив, что "наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе". Об этом Трасс заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
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"Это один из самых опасных моментов для европейской безопасности, которые мы пережили с начала 20-го века. И нам нужно продемонстрировать беспрецедентное единство, - сказал Трасс. - Есть много людей, которые бы хотели с надеждой подумать о ситуации, но я думаю, что нам нужно подготовиться к худшему сценарию, а этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе".
Детали
Трасс сообщила, что Соединенное Королевство в единстве со своими партнерами будет поддерживать Украину.
"Нам надо быть сильными, ибо это единственное, что понимает Россия. И я думаю, что мы должны быть сильными в поддержке Украины и не продавать Украину с уступками по суверенитету", - сказал Трасс.
"Украина нуждается в нашей поддержке в ООН и ОБСЕ, а также нашей экономической поддержке, потому что существует реальная угроза экономической дестабилизации. Им нужна наша оборонная поддержка, и Великобритания намерена продолжать оказывать эту поддержку, стоя бок о бок с Украиной", - добавила она.
Министр иностранных дел подчеркнула, что Великобритания "решительная в возложении на Россию серьезных затрат в случае вторжения, включая жесткие санкции".
"Мы лишим олигархов возможности переводить свои деньги на международном уровне. Мы остановим их поездки и усложним доступ российских компаний к нашим рынкам капитала. И мы также собираемся затруднить доступ России к рынкам суверенных долговых обязательств", - заметила она.
Трасс сказала, что Великобритания поддерживает Европу и Соединенные Штаты в том, что они "вполне едины в поддержке суверенитета и самоопределения Украины".
"Это проблема не только Европы. Это проблема для всего мира, потому что если суверенное государство может понести вторжение без каких-либо последствий, это посылает сигнал другим агрессорам по всему миру, - добавила министр. - Что продемонстрировал этот кризис, так это то, что мы едины. Мы готовы ввести жесткие санкции в случае вторжения. Мы готовы оказать эту защитную поддержку Украине".