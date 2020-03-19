МЗС: українці зможуть повернутись з Литви гумкоридором до 23 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські громадяни, що перебувають на території Литовської Республіки, зможуть повернутись на Батьківщину до 00:00 23 березня. Про це повідомляє у Telegram-каналі МЗС України, передає УНН.
“Гуманітарні коридори на території Литовської Республіки працюватимуть до 00:00 23 березня 2020 року. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литовської Республіки, щоби повернутися додому”, — повідомили у МЗС.
Зазначається, що про таке рішення Уряду Литви від 18 березня Департамент державного та дипломатичного протоколу МЗС Литовської Республіки повідомив Посольство України в Республіці.
Як повідомляв УНН, у четвер всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади, повернуться додому.