МЗС України засудило використання хімічної зброї в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ (МЗС) України вважає використання хімічної зброї воєнним злочином та покладає відповідальність за використання зброї масового знищення у Сирії на керівництво країни та його спонсорів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
"Будь-яке застосування хімзброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є кричущим порушенням міжнародного права і воєнним злочином", - йдеться у заяві.
Його винуватці мають бути безумовно притягнуті до відповідальності.
На переконання зовнішньополітичного відомства України, безкарність порушника міжнародного права, який застосовує хімічну зброю, веде до подальших злочинів з його боку. Також хронічне блокування Росією роботи РБ ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку.
"Спонсори та ті, хто покривають злочинний сирійський режим, також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії", - наголошується в заяві.
Також МЗС вважає, що дії США мають бути підтримані для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема, проти мирного населення.
Як повідомляв УНН, 5 квітня МЗС України прокоментувало ймовірне застосування хімічної зброї у Сирії.