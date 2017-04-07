МИД Украины осудило использование химического оружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел (МИД) Украины считает использование химического оружия военным преступлением и возлагает ответственность за использование оружия массового уничтожения в Сирии на руководство страны и его спонсоров. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Любое применение химического оружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением", - говорится в заявлении.
Его виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности.
По мнению внешнеполитического ведомства Украины, безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны. Также хроническое блокирование Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку.
"Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - отмечается в заявлении.
Также МИД считает, что действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима против мирного населения.
Как сообщал УНН, 5 апреля МИД Украины прокомментировал возможное применение химического оружия в Сирии.