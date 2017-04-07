МИД Украины осудило использование химического оружия в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51121 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161453 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117943 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155013 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД Украины осудило использование химического оружия в Сирии

МИД Украины осудило использование химического оружия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел (МИД) Украины считает использование химического оружия военным преступлением и возлагает ответственность за использование оружия массового уничтожения в Сирии на руководство страны и его спонсоров. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Любое применение химического оружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением", - говорится в заявлении.

Его виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности.

По мнению внешнеполитического ведомства Украины, безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны. Также хроническое блокирование Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку.

"Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - отмечается в заявлении.

Также МИД считает, что действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима против мирного населения.

Как сообщал УНН, 5 апреля МИД Украины прокомментировал возможное применение химического оружия в Сирии.

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