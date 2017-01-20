МЗС України закликав міжнародних партнерів вплинути на РФ задля звільнення журналіста М.Семени
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вплинути на Росію заради припинення переслідування журналіста Миколи Семени та інших громадян України. Про це на своєму Twitter написала спікер МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
Так, речниця МЗС наголосила, що журналіст М.Семена переслідується за політичними мотивами.
“За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини! Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування М.Семени та інших українських громадян”, — написала М.Беца.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст “підготував статтю під назвою „Блокада — необхідний перший крок до звільнення Криму“, в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії”.
Як повідомляв УНН, навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.
Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не було.
Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.