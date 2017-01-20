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МИД Украины призвал международных партнеров повлиять на РФ для освобождения журналиста М.Семены

МИД Украины призвал международных партнеров повлиять на РФ для освобождения журналиста М.Семены

Киев • УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров повлиять на Россию ради прекращения преследования журналиста Николая Семены и других граждан Украины. Об этом на своем Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца, передает УНН.

Так, пресс-секретарь МИД подчеркнула, что журналист М.Семена преследуется по политическим мотивам.

"За отстаивание свободы слова. За защиту Родины! Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование М.Семены и других украинских граждан ", - написала М.Беца.

Напомним, в оккупированном Россией Крыма журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".

Как сообщал УНН, весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, в независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексирована Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвал прекратить давление на него.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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