МЗС України закликало посольства країн-партнерів "не розхитувати" суспільство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення деяких дипломатичних представництв евакуювати частину співробітників з України і попросили не розхитувати суспільство. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МЗС.
Деталі
"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників.
Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.
Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство.
Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", — ідеться у повідомленні.
Контекст
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
На тлі нарощування російської сили навколо українського кордону країни почали евакуювати сім'ї своїх дипломатів з території України.
США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час".
Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.
Зазначимо, що більшість країн Євросоюзу повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.