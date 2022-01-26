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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МЗС України закликало посольства країн-партнерів "не розхитувати" суспільство

МЗС України закликало посольства країн-партнерів "не розхитувати" суспільство

Київ • УНН

 • 17430 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення деяких дипломатичних представництв евакуювати частину співробітників з України і попросили не розхитувати суспільство. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МЗС.

Деталі

"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. 

Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство.

Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", — ідеться у повідомленні.

Контекст

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

На тлі нарощування російської сили навколо українського кордону країни почали евакуювати сім'ї своїх дипломатів з території України.

США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час". 

Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що більшість країн Євросоюзу повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.

Українські Національні Новини

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