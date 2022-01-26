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МИД Украины призвало посольства стран-партнеров "не расшатывать" общество

МИД Украины призвало посольства стран-партнеров "не расшатывать" общество

Киев • УНН

 • 17427 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение некоторых дипломатических представительств эвакуировать часть сотрудников из Украины и попросили не расшатывать общество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

Детали

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников.

Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе. При этом, продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий", — говорится в сообщении.

Контекст

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

На фоне наращивания российской силы вокруг украинской границы страны начали эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины.

США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти в любое время".

Австралия также выдала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что большинство стран Евросоюза сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

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