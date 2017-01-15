МЗС України витратило більше мільйона гривень на закордонні візити П.Клімкіна у 2016 році

КИЇВ. 15 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підрахували, що у 2016 році на закордонні візити Павла Клімкіна було витрачено більше одного мільйона гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС у відповідь на запит.

“У 2016 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив низку закордонних візитів, на які загалом українською стороною було витрачено 1 135 762,64 грн”, — розповіли в МЗС.

Зокрема, найбільш витратною була поїздка міністра до Нью-Йорка, де за тиждень було витрачено 151 тисячу гривень, а найдешевше обійшовся одноденний візит П.Клімкіна до Румунії 21 квітня — всього 1401 тисячу гривень.

Хронологія та вартість офіційних відряджень П.Клімкіна за 2016 рік:

Січень 2016

Відрядження до Відня з 14 по 15 січня — 17,1 тис. грн.

Відрядження до Гааги 16 січня — 3 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя з 17 по 18 січня — 18,4 тис. грн.

Відрядження до Давоса (Швейцарія) з 20 по 23 січня — 38,8 тис. грн.

Відрядження до Стамбула (Туреччина) з 29 по 30 січня — 14,2 тис. грн.

Лютий 2016

Відрядження до Берліна (ФРН) 1 лютого — 1,9 тис. грн.

Відрядження до Лондона з 10 по 11 лютого — 10,2 тис. грн.

Відрядження до Лондона (Велика Британія) 10-11 лютого та Мюнхену (ФРН) 12-13 лютого — 14,1 тис.грн.

Відрядження до Мюнхена (ФРН) з 12 по 13 лютого — 24,9 тис. грн.

Відрядження до Будапешта (Угорщина) 24 лютого — 12,4 тис. грн.

Березень 2016

Відрядження до Женеви з 1 по 2 березня — 20,7 тис. грн.

Відрядження до Парижа з 3 по 4 березня — 19,5 тис. грн.

Відрядження до Анкари, Стамбулу (Туреччина) з 9 по 10 березня — 3,1 тис. грн.

Відрядження до Відня з 13 по 14 березня — 13,6 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя з 16 по 19 березня — 24,6 тис. грн.

Квітень 2016

Відрядження до США з 30 березня по 1 квітня та Нідерландів з 2 по 3 квітня — 129,9 тис. грн.

Відрядження до Нідерландів з 2 по 3 квітня 3,1 тис. грн.

Відрядження до Токіо (Японія) з 4 по 8 квітня — 9,7 тис. грн.

Відрядження до Румунії 21 квітня 1401,67 тис. грн.

Відрядження до Китаю з 26 по 29 квітня — 41,1 тис. грн.

Травень 2016

Відрядження до Праги (Чехія) 4 травня — 5,2 тис. грн.

Відрядження до Сігету-Мармацієй з 6 по 7 травня — 4 тис. грн.

Відрядження до Берліна 11 травня — 25,5 тис. грн.

Відрядження до Софії (Болгарія) з 17 по 19 травня — 22,1 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя (Бельгія) та Парижа (Франція) 25 травня — 40,9 тис. грн.

Відрядження до Ірану з 28 по 31 травня — 12,2 тис. грн.

Червень 2016

Відрядження до Берліна з 1 по 3 червня — 23 тис. грн.

Відрядження до Таллінна (Естонія) з 8 по 9 червня — 19,9 тис. грн.

Відрядження до Відня (Австрія) та Осло (Норвегія) з 13 по 15 червня — 23,287 тис. грн.

Відрядження до Парижа з 20 по 22 червня — 5,5 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя 27 червня — 1,8 тис. грн.

Липень 2016

Відрядження до Парижа (Франція) 4 липня — 23,1 тис. грн.

Відрядження до Варшави з 8 по 9 липня — 16,3 тис. грн.

Відрядження до Баку (Азербайджан) з 13 по 14 липня — 1,8 тис грн.

Серпень 2016

Відрядження до Малайзії 2-5 серпня та Індонезії 5-8 серпня — 9,3 тис. грн.

Відрядження до Відня, Альпбаху і Зальцбургу (Австрія) з 27 по 30 серпня — 31,4 тис. грн.

Відрядження до Берліна з 31 серпня по 2 вересня — 27,9 тис. грн.

Вересень 2016

Відрядження до Братислави (Словаччина) 3 вересня — 17,3 тис. грн.

Відрядження до Страсбурга (Франція) — 7 вересня та Берліну (ФРН) — 8-9 вересня — 46,5 тис. грн.

Відрядження до Лісабона (Португалія) з 15 по 17 вересня — 23,6 тис. грн.

Відрядження до Нью-Йорка з 18 по 24 вересня — 151,1 тис. грн.

Відрядження до Тель-Авіва (Ізраїль) з 29 по 30 вересня — 26,1 тис. грн.

Жовтень 2016

Відрядження до Франції з 3 по 4 жовтня — 20,8 тис грн.

Відрядження до Люксембурга, Брюсселя, Осло з 16 по 20 жовтня — 33,9 тис. грн.

Відрядження до Гааги (Нідерланди) з 25 по 26 жовтня — 20,6 тис. грн.

Відрядження до Сігету-Мармацієй (Румунія) з 29 по 30 жовтня — 1,4 тис. грн.

Листопад 2016

Відрядження до Албанії з 3 по 5 листопада — 5,7 тис. грн.

Відрядження до Нью-Йорка (США) з 6 по 10 листопада — 33,2 тис. грн.

Відрядження до Стокгольма (Швеція) з 14 по 15 листопада — 1,6 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя з 23 по 24 листопада — 9,5 тис. грн.

Відрядження до Мінська (Білорусь) 29 листопада — 6,6 тис. грн.

Грудень 2016

Відрядження до Варшави (Польща) з 2 по 3 грудня — 2,9 тис. грн.

Відрядження до Брюсселя (Бельгія), Гамбурга (ФРН) з 6 по 9 грудня — 17,3 тис. грн.