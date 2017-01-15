МИД Украины потратило более миллиона гривен на зарубежные визиты П.Климкина в 2016 году

КИЕВ. 15 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подсчитали, что в 2016 году на зарубежные визиты Павла Климкина было потрачено более одного миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД в ответ на запрос.

"В 2016 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществил ряд зарубежных визитов, на которые в целом украинской стороной было потрачено 1135 762,64 грн", - рассказали в МИД.

В частности, наиболее затратной была поездка министра в Нью-Йорк, где за неделю было потрачено 151 тыс. грн, а дешевле всего обошелся однодневный визит П.Климкина в Румынию 21 апреля - всего 1401 тыс. грн.

Хронология и стоимость официальных командировок П.Климкина за 2016 год:

Январь 2016

Командировка в Вену с 14 по 15 января — 17,1 тыс. грн.

Командировка в Гаагу 16 января — 3 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 17 по 18 января — 18,4 тыс. грн.

Командировка в Давос (Швейцария) с 20 по 23 января — 38,8 тыс. грн.

Командировка в Стамбул (Турция) с 29 по 30 января — 14,2 тыс. грн.

Февраль 2016

Командировка в Берлин (ФРГ) 1 февраля — 1,9 тыс. грн.

Командировка в Лондон с 10 по 11 февраля — 10,2 тыс. грн.

Командировка в Лондон (Великобритания) 10-11 февраля и Мюнхен (ФРГ) 12-13 февраля — 14,1 тыс. грн.

Командировка в Мюнхен (ФРГ) с 12 по 13 февраля — 24,9 тыс. грн.

Командировка в Будапешт (Венгрия) 24 февраля — 12,4 тыс. грн.

Март 2016

Командировка в Женеву с 1 по 2 марта — 20,7 тыс. грн.

Командировка в Париж с 3 по 4 марта — 19,5 тыс. грн.

Командировка в Анкару, Стамбул (Турция) с 9 по 10 марта — 3,1 тыс. грн.

Командировка в Вену с 13 по 14 марта — 13,6 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 16 по 19 марта — 24,6 тыс. грн.

Апрель 2016

Командировка в США с 30 марта по 1 апреля и Нидерландов со 2 по 3 апреля — 129,9 тыс. грн.

Командировка в Нидерланды со 2 по 3 апреля 3,1 тыс. грн.

Командировка в Токио (Япония) с 4 по 8 апреля — 9,7 тыс. грн.

Командировка в Румынию 21 апреля 1401,67 тыс. грн.

Командировка в Китай с 26 по 29 апреля — 41,1 тыс. грн.

Май 2016

Командировка в Прагу (Чехия) 4 мая — 5,2 тыс. грн.

Командировка в Сигету-Мармацией с 6 по 7 мая — 4 тыс. грн.

Командировка в Берлин 11 мая — 25,5 тыс. грн.

Командировка в Софии (Болгария) с 17 по 19 мая — 22,1 тыс. грн.

Командировка в Брюссель (Бельгия) и Парижа (Франция) 25 мая — 40,9 тыс. грн.

Командировка в Иран с 28 по 31 мая — 12,2 тыс. грн.

Июнь 2016

Командировка в Берлин с 1 по 3 июня — 23 тыс. грн.

Командировка в Таллинн (Эстония) с 8 по 9 июня — 19,9 тыс. грн.

Командировка в Вену (Австрия) и Осло (Норвегия) с 13 по 15 июня — 23,287 тыс. грн.

Командировка в Париж с 20 по 22 июня — 5,5 тыс. грн.

Командировка в Брюссель 27 июня — 1,8 тыс. грн.

Июль 2016

Командировка в Париж (Франция) 4 июля — 23,1 тыс. грн.

Командировка в Варшаву с 8 по 9 июля — 16,3 тыс. грн.

Командировка в Баку (Азербайджан) с 13 по 14 июля — 1,8 тыс грн.

Август 2016

Командировка в Малайзию 2-5 августа и Индонезии 5-8 августа — 9,3 тыс. грн.

Командировка в Вену, Альпбах и Зальцбург (Австрия) с 27 по 30 августа — 31,4 тыс. грн.

Командировка в Берлин с 31 августа по 2 сентября — 27,9 тыс. грн.

Сентябрь 2016

Командировка в Братиславу (Словакия) 3 сентября — 17,3 тыс. грн.

Командировка в Страсбург (Франция) — 7 сентября и Берлина (ФРГ) — 8-9 сентября — 46,5 тыс. грн.

Командировка в Лиссабон (Португалия) с 15 по 17 сентября — 23,6 тыс. грн.

Командировка в Нью-Йорк с 18 по 24 сентября — 151,1 тыс. грн.

Командировка в Тель-Авив (Израиль) с 29 по 30 сентября — 26,1 тыс. грн.

Октябрь 2016

Командировка во Францию с 3 по 4 октября — 20,8 тыс грн.

Командировка в Люксембург, Брюссель, Осло с 16 по 20 октября — 33,9 тыс. грн.

Командировка в Гаагу (Нидерланды) с 25 по 26 октября — 20,6 тыс. грн.

Командировка в Сигету-Мармацией (Румыния) с 29 по 30 октября — 1,4 тыс. грн.

Ноябрь 2016

Командировка в Албании с 3 по 5 ноября — 5,7 тыс. грн.

Командировка в Нью-Йорк (США) с 6 по 10 ноября — 33,2 тыс. грн.

Командировка в Стокгольм (Швеция) с 14 по 15 ноября — 1,6 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 23 по 24 ноября — 9,5 тыс. грн.

Командировка в Минск (Беларусь) 29 ноября — 6,6 тыс. грн.

Декабрь 2016

Командировка в Варшаву (Польша) с 2 по 3 декабря — 2,9 тыс. грн.

Командировка в Брюссель (Бельгия), Гамбург (ФРГ) с 6 по 9 декабря — 17,3 тыс. грн.