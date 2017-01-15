МИД Украины потратило более миллиона гривен на зарубежные визиты П.Климкина в 2016 году

ukru
19:49 • 71093 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116169 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112453 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109999 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136849 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113573 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120736 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130265 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140354 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

12 марта, 15:34 • 25884 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 27693 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 38915 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 27694 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 31279 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 71093 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116169 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103038 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110355 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136849 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137690 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145806 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150687 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149150 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152510 просмотра
Актуальное
МИД Украины потратило более миллиона гривен на зарубежные визиты П.Климкина в 2016 году

МИД Украины потратило более миллиона гривен на зарубежные визиты П.Климкина в 2016 году

Киев • УНН

 • 22535 просмотра

Министр иностранных дел Павел Климкин в прошлом году осуществил 53 официальных командировки за границу, чаще всего он летал в Брюссель

КИЕВ. 15 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подсчитали, что в 2016 году на зарубежные визиты Павла Климкина было потрачено более одного миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД в ответ на запрос.

"В 2016 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществил ряд зарубежных визитов, на которые в целом украинской стороной было потрачено 1135 762,64 грн", - рассказали в МИД.

В частности, наиболее затратной была поездка министра в Нью-Йорк, где за неделю было потрачено 151 тыс. грн, а дешевле всего обошелся однодневный визит П.Климкина в Румынию 21 апреля - всего 1401 тыс. грн.

Хронология и стоимость официальных командировок П.Климкина за 2016 год:

Январь 2016

Командировка в Вену с 14 по 15 января — 17,1 тыс. грн.

Командировка в Гаагу 16 января — 3 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 17 по 18 января — 18,4 тыс. грн.

Командировка в Давос (Швейцария) с 20 по 23 января — 38,8 тыс. грн.

Командировка в Стамбул (Турция) с 29 по 30 января — 14,2 тыс. грн.

Февраль 2016

Командировка в Берлин (ФРГ) 1 февраля — 1,9 тыс. грн.

Командировка в Лондон с 10 по 11 февраля — 10,2 тыс. грн.

Командировка в Лондон (Великобритания) 10-11 февраля и Мюнхен (ФРГ) 12-13 февраля — 14,1 тыс. грн.

Командировка в Мюнхен (ФРГ) с 12 по 13 февраля — 24,9 тыс. грн.

Командировка в Будапешт (Венгрия) 24 февраля — 12,4 тыс. грн.

Март 2016

Командировка в Женеву с 1 по 2 марта — 20,7 тыс. грн.

Командировка в Париж с 3 по 4 марта — 19,5 тыс. грн.

Командировка в Анкару, Стамбул (Турция) с 9 по 10 марта — 3,1 тыс. грн.

Командировка в Вену с 13 по 14 марта — 13,6 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 16 по 19 марта — 24,6 тыс. грн.

Апрель 2016

Командировка в США с 30 марта по 1 апреля и Нидерландов со 2 по 3 апреля — 129,9 тыс. грн.

Командировка в Нидерланды со 2 по 3 апреля 3,1 тыс. грн.

Командировка в Токио (Япония) с 4 по 8 апреля — 9,7 тыс. грн.

Командировка в Румынию 21 апреля 1401,67 тыс. грн.

Командировка в Китай с 26 по 29 апреля — 41,1 тыс. грн.

Май 2016

Командировка в Прагу (Чехия) 4 мая — 5,2 тыс. грн.

Командировка в Сигету-Мармацией с 6 по 7 мая — 4 тыс. грн.

Командировка в Берлин 11 мая — 25,5 тыс. грн.

Командировка в Софии (Болгария) с 17 по 19 мая — 22,1 тыс. грн.

Командировка в Брюссель (Бельгия) и Парижа (Франция) 25 мая — 40,9 тыс. грн.

Командировка в Иран с 28 по 31 мая — 12,2 тыс. грн.

Июнь 2016

Командировка в Берлин с 1 по 3 июня — 23 тыс. грн.

Командировка в Таллинн (Эстония) с 8 по 9 июня — 19,9 тыс. грн.

Командировка в Вену (Австрия) и Осло (Норвегия) с 13 по 15 июня — 23,287 тыс. грн.

Командировка в Париж с 20 по 22 июня — 5,5 тыс. грн.

Командировка в Брюссель 27 июня — 1,8 тыс. грн.

Июль 2016

Командировка в Париж (Франция) 4 июля — 23,1 тыс. грн.

Командировка в Варшаву с 8 по 9 июля — 16,3 тыс. грн.

Командировка в Баку (Азербайджан) с 13 по 14 июля — 1,8 тыс грн.

Август 2016

Командировка в Малайзию 2-5 августа и Индонезии 5-8 августа — 9,3 тыс. грн.

Командировка в Вену, Альпбах и Зальцбург (Австрия) с 27 по 30 августа — 31,4 тыс. грн.

Командировка в Берлин с 31 августа по 2 сентября — 27,9 тыс. грн.

Сентябрь 2016

Командировка в Братиславу (Словакия) 3 сентября — 17,3 тыс. грн.

Командировка в Страсбург (Франция) — 7 сентября и Берлина (ФРГ) — 8-9 сентября — 46,5 тыс. грн.

Командировка в Лиссабон (Португалия) с 15 по 17 сентября — 23,6 тыс. грн.

Командировка в Нью-Йорк с 18 по 24 сентября — 151,1 тыс. грн.

Командировка в Тель-Авив (Израиль) с 29 по 30 сентября — 26,1 тыс. грн.

Октябрь 2016

Командировка во Францию с 3 по 4 октября — 20,8 тыс грн.

Командировка в Люксембург, Брюссель, Осло с 16 по 20 октября — 33,9 тыс. грн.

Командировка в Гаагу (Нидерланды) с 25 по 26 октября — 20,6 тыс. грн.

Командировка в Сигету-Мармацией (Румыния) с 29 по 30 октября — 1,4 тыс. грн.

Ноябрь 2016

Командировка в Албании с 3 по 5 ноября — 5,7 тыс. грн.

Командировка в Нью-Йорк (США) с 6 по 10 ноября — 33,2 тыс. грн.

Командировка в Стокгольм (Швеция) с 14 по 15 ноября — 1,6 тыс. грн.

Командировка в Брюссель с 23 по 24 ноября — 9,5 тыс. грн.

Командировка в Минск (Беларусь) 29 ноября — 6,6 тыс. грн.

Декабрь 2016

Командировка в Варшаву (Польша) с 2 по 3 декабря — 2,9 тыс. грн.

Командировка в Брюссель (Бельгия), Гамбург (ФРГ) с 6 по 9 декабря — 17,3 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы