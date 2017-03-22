МЗС України викликало посла Угорщини після заяв про створення автономії

На питання УНН, чи справді був такий виклик, речник МЗС підтвердила цю інформацію.

“Так, це відповідає дійсності”, — зазначила М.Беца.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України здивовані закликами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах та сподіваються, що це не офіційна позиція Булапешта.

Зазначимо, раніше віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн виступив за автономію для угорських громад, які проживають за кордоном.