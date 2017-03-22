МЗС України викликало посла Угорщини після заяв про створення автономії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні у зв’язку із заявами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна, що закликали до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. Цю інформацію у коментарі УНН підтвердила речник МЗС Мар’яна Беца.
На питання УНН, чи справді був такий виклик, речник МЗС підтвердила цю інформацію.
“Так, це відповідає дійсності”, — зазначила М.Беца.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України здивовані закликами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах та сподіваються, що це не офіційна позиція Булапешта.
Зазначимо, раніше віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн виступив за автономію для угорських громад, які проживають за кордоном.