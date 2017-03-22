МИД Украины вызвал посла Венгрии после заявлений о создании автономии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине в связи с заявлениями вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена, что призывают к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Эту информацию в комментарии УНН подтвердила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
На вопрос УНН, был ли такой вызов, представитель МИД подтвердила эту информацию.
"Да, это соответствует действительности", - отметила М.Беца.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины удивлены призывами вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена до создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах и надеются , что это не официальная позиция Булапешта.
Отметим, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен выступил за автономию для венгерских общин, проживающих за рубежом.