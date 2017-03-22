МИД Украины вызвал посла Венгрии после заявлений о создании автономии

На вопрос УНН, был ли такой вызов, представитель МИД подтвердила эту информацию.

"Да, это соответствует действительности", - отметила М.Беца.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины удивлены призывами вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена до создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах и надеются , что это не официальная позиция Булапешта.

Отметим, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен выступил за автономию для венгерских общин, проживающих за рубежом.