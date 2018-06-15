МЗС України відреагувало на недопуск Омбудсмена до Сенцова у Заполяр'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на недопуск Омбудсмена України Людмили Денісової до ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова у колонії в Заполяр'ї, вказавши, що Росія вкотре йде на підступні дії, і висловивши протест. Про це заявила у своєму мікроблозі у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Росія вкотре йде на підступні дії. Мова йшла про гуманітарну місію. Олег голодує! Висловлюємо протест, боремось далі", - заявила Беца.
Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що у російській колонії її не пустили до утримуваного українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити українських політв'язнів у Росії, але себе до списку не вніс.