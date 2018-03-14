МЗС України: відносини зі США не зміняться з призначенням Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він "на 100 відсотків переконаний", що відносини між Києвом і Вашингтоном залишаться незмінними після призначення Майка Помпео на пост державного секретаря США, передає УНН з посиланням на Thomson Reuters Foundation.
Президент Дональд Трамп призначив голову Центрального розвідувального управління США Майка Помпео на пост замість Рекса Тіллерсона після серії публічних розбратів з колишнім Держсекретарем з приводу Північної Кореї, Росії та Ірану.
"У нас є стратегічне партнерство, це партнерство будується на нашому союзі", - сказав Клімкін в інтерв'ю Reuters в рамках прес-брифінгу президентів України та Австрії у Києві.
"Ми маємо підтримку обох головних партій: республіканців та демократів. Звичайно, підтримка України не зміниться - це на 100 відсотків зрозуміло", - запевнив він.
Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп призначив Директора ЦРУ Майка Помпео на пост Держсекретаря США замість Рекса Тіллерсона.