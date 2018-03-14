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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34285 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49983 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53581 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101019 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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МИД Украины: отношения с США не изменятся с назначением Помпео

МИД Украины: отношения с США не изменятся с назначением Помпео

Киев  •  УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он "на 100 процентов уверен", что отношения между Киевом и Вашингтоном останутся неизменными после назначения Майка Помпео на пост государственного секретаря США, передает УНН со ссылкой на Thomson Reuters Foundation.

Президент Дональд Трамп назначил председателя Центрального разведывательного управления США Майка Помпео на пост вместо Рекса Тиллерсона после серии публичных раздоров с бывшим Госсекретарем по поводу Северной Кореи, России и Ирана.

"У нас есть стратегическое партнерство, это партнерство строится на нашем союзе", - сказал Климкин в интервью Reuters в рамках пресс-брифинга президентов Украины и Австрии в Киеве.

"Мы имеем поддержку обеих главных партий: республиканцев и демократов. Конечно, поддержка Украины не изменится - это на 100 процентов понятно", - заверил он.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп назначил директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона.

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