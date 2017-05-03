МЗС України вчергове закликало Росію припинити переслідування журналістів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України у Всесвітній день свободи преси закликало російську владу припинити переслідування українських журналістів в анексованому Криму, зокрема Миколи Семени, якого обвинувачують у закликах до сепаратизму. Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter, передає УНН.
“Судилище у справі журналіста М.Семени продовжується у День свободи преси! Вимагаємо припинити переслідування журналістів в окупованому Криму”, — написала М.Беца.
Як повідомляв УНН, 3 травня суд у кримінальній справі щодо кримського журналіста Миколи Семени перенесли через неявку свідків звинувачення.
Нагадаємо, справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на "свободу вираження поглядів".
Судилище у справі журналіста Семени продовжується у День свободи преси! Вимагаємо припинити переслідування журналістів в окупованому Криму— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 мая 2017 г.